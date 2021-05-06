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Федотов рассчитывает получить серьёзное усиление состава в случае выхода в еврокубки

06 Мая 2021, 11:30,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции перед матчем с «Ротором» поговорил о планах на будущее.

- «Сочи» нужно побеждать в оставшихся двух матчах. Не рассматривается ли вариант с переходом на двух центральных защитников?

- А как мы побеждали до этого? Есть система, которая работает. Эти условные номинальные три центральных защитника, которые любят и с удовольствием играют в атаку.

- Вы вписали свое мяч в историю сочинского футбола. Что для вас значит попадания в топ-5 РПЛ и выход в 1/4 финала Кубка?

- Мы еще ничего не сделали, всё только начинается, и завтрашний матч, который нам очень хочется выиграть, заключительный матч на родном стадионе при своих болельщиках, при своих фанатах. Как говорится 12-й игрок. Приглашаем всех на стадион поддержать команду, которая приложит максимум усилий и мастерства, чтобы добиться максимального результата.

- По какому пути клуб пойдет в следующем сезоне? Есть ли возможности у клуба привлечь дополнительных игроков высокого класса, чтобы собрать команду лидеров по трансферной стоимости РПЛ? Или по-прежнему будете делать упор на молодых, недооцененных, нераскрытых футболистов? Почти у всех футболистов основы заканчиваются контракты с клубов - у Джанаева, Мевли, Новосельцева и других. Заканчиваются аренды Терехова и Мамманы. Кто из этих игроков собирается продолжить играть за «Сочи», с кем придется расстаться?

- Вы хотите, чтобы мы раскрыли все секреты, успокоили всех любителей футбола и болельщиков ФК «Сочи». Работа ведется по контрактам с ребятами, все будет хорошо, и клуб будет развиваться. Естественно, команда нуждается, короткая скамейка, нуждается в свежей крови. Это процесс любого коллектива, нужна достойная конкуренция, высококлассные футболисты, чтобы продолжать развиваться в правильном направлении. Это аксиома. Гвардиола об этом ясно сказал, что чтобы показывать стабильно высокие результаты, нужны классные высококвалифицированные футболисты. Тут без этого не обойтись. Если мы приложим для этого все усилия, попадание в еврокубки подразумевает сбалансированный и хорошо укомплектованный состав для игры на два фронта. Это серьезная дополнительная нагрузка и в плане функциональном, и в плане эмоциональном. Игры в еврокубках несут серьезную нагрузку. Здесь нужно быть во всеоружии всем структурам клуба. Футбольный коллектив должен быть укомплектован очень хорошо и грамотно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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