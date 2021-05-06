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Федотов рассказал о восстановлении Попова, Мамманы и Джанаева

06 Мая 2021, 11:14,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции перед матчем с «Ротором» рассказал о состоянии здоровья травмированных.

- Когда в состав вернется Попов, какова ситуация с Жоаозиньо на данный момент?

- К сожалению, в Краснодаре Жоаозиньо получил рецидив. Мы ищем проблему, с чем это связано. Возможно, это какие-то вещи, которые происходят в спине. Есть небольшие болевые ощущения. Вероятно, он в завтрашнем матче не примет участие. Попов уехал домой, ему сделали операцию, почистили мениск. Естественно, в этом сезоне мы его не увидим на футбольном поле. Но это решение приняли, чтобы у него было время на подготовительный период, чтобы он с начала нового сезона влился в стартовый состав.

- В последней игре вы были ограничены в заменах. Почему не привлекаете молодых для плотности скамейки?

- Мы привлекаем Максима Колмакова, с которым идет хорошая подготовка, работа. Мы вчера ее видели, смотрели на молодежную команду, мы посещаем все матчи домашние, очень пристально следим за развитием, у нас тренировалась большая группа футболистов. Это и Егор Пруцев, и Балкизов. Кто из них себя лучше проявляет, тот оказывается при подготовке нашей команды к матчу.

- Расскажите о состоянии здоровья Джанаева и Мамманы.

- Эмануэль также был в Испании, был рецидив травмы крестообразных связок, это частое явление, повреждение мениска. Также была сделана профилактическая операция по поводу мениска. Он проходит курс реабилитации, в этом сезоне мы его на футбольном поле не увидим, к тому же у него заканчивается срок аренды. Джанаев вышел на футбольное поле, но есть еще моменты. Увеличивает нагрузки. Завтра мы его тоже не увидим в стартовом составе или скамейке запасных.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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