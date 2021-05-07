Федотов привёл пример «Барселоны», оценивая игру с «Ротором»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (2:1)

- Во-первых, отмечу наших болельщиков, наших фанатов, которые нас сегодня неистово поддерживали, их было очень много, мы чувствовали эту поддержку. Правда, оттянули всё на финишную прямую, тем не менее, хотел бы отметить в очередной раз характер команды, который послужил причиной того, что мы смогли забить гол. Мы этого желали. Да, сегодня не все получалось, тот зашкаливающий эмоциональный настрой, хотя мы об этом говорили, что нужно быть немножко спокойнее. Начало было неплохое, хорошее, мы забили быстрый гол. Но затем как раз эти эмоции начали ломать игру, и мы стали очень много терять мяч. Это было, скажем так, в ключевых передачах этой точности не хватало. Но когда мы играли правильно, о чем говорили, не хватало точности доставок, последней завершающей передачи.

Отмечу максимальный настрой команды соперника, ее вертикальный футбол, он хорошо подбирал мячи. Мы говорили об этом, но в некоторых эпизодах делали это неправильно. Не до конца здесь четко сработали. У соперника в быстрых атаках появлялись шансы.

- Сегодняшний матч отличался от последних. «Сочи» вроде выиграл, было много борьбы и много потерь, даже у Нобоа был необычайно низкий процент точности. Это объясняется усталостью или активным прессингом соперника?

- Я отмечу все компоненты и хорошее давление, которое оказал соперник. Вроде мы располагались в позиционном выходе из обороны в атаку, потом во втором тайме разобрали в чем причина. Мы изначально говорили, что нужно сделать так, использовать свободные зоны, где у соперника нет компактности. Опять отмечу супернастрой, понимали, что самые непростые матчи. Сопернику нечего терять, он бился, как лев. Я благодарен команде, что до последней секунды верили в победу, и она пришла.

- По ходу игры, как показалось, вы активнее, чем обычно, бегали по бровке. Этот матч был самым сложным в весеннем отрезке?

- Так получается, что не только футболисты эмоционально сегодня не справились, но и тренерский штаб. Хотя мы были спокойны, уравновешены. В перерыве говорили о том, что красота футбола в простоте принятия правильных решений. У нас их сегодня не хватало. Когда мы играли правильно и делали все, как планировали. У нас удавалось создавать хорошие моменты, но на последнем рубеже и защитники ставили преграду.

- Если сравнивать игру с «Ротором» и «Краснодаром», во втором тайме темп игры был менее высоким?

- Не знаю, как по телевизору темп игры увидеть. Когда будут данные по физической активности игроков. Я этого не заметил. Естественно, концовка сезона, команда достаточно возрастная у нас. Прежде всего, в этой ситуации эмоциональная усталость. Каждый матч очень сложный. Концовка показывает, что на жилах, проявление мастерства в заключительной фазе.

- Неужели играть против «Ротора» было сложнее, чем против «Краснодара»?

- Есть такая пословица, что «спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камушки». Этим прекрасен футбол, что может произойти все что угодно в отдельно взятом матче. Вы видели недавно, что «Барселона» могла забраться на первое место, но в домашнем матче проиграла «Гранаде». Соперник провел две контратаки, 90 на 10% владение мячом, 300 ударов по воротам, но тем не менее, «Барселона» получила поражение. Это очень сложные непростые матчи. Тоже нужно быть бдительными терпеливыми.