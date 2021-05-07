Федотов: «Как говорил профессор Преображенский, «не читайте с утра российские газеты»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (2:1)

- На предматчевой пресс-конференции были вопросы о будущем команды. В последние дни говорят об уходе Михи Мевли. Известно что-то по его судьбе, что по другим игрокам?

- Никакой информации нет в этом отношении. Не надо, как говорил профессор Преображенский, «не читайте с утра российские газеты». Там много новостей, которые не соответствуют действительности. Нужно потерпеть, подождать, и будет много позитивных новостей.

- После такой эмоциональной концовке вы просто обязаны брать медаль. Не так ли?

- Согласен, хороший вопрос. Почему нет? Передохнём, залижем раны, накапливаются и травмированные, и футболисты, которые на карточках. У нас очень короткая скамейка, и огромная нагрузка ложится на стартовый состав, игроков, которые сегодня были на футбольном поле. Поэтому с удовольствием, мы приложим максимальные усилия для достижения положительного результата в последнем матче.

- Могли ли вы представить перед началом сезона, что за тур до конца будете так высоко?

- В этом и заключается смысл жизни. Мечтать никому не запрещается. Не буду лукавить, что даже не думали об этом. Наше отношение футболистов к своим обязанностям в тренировочном процессе, в быту подсказывало, что мы на верном пути. Мы шли от матча к матчу. Скажем, очень ценно то, что без провальных матчей команда была целостной. Всегда мы не можем предъявить претензии по самоотдаче. Поражения - это часть футбольной игры. Выиграть всё очень сложно. У нас были в соперниках серьезные укомплектованные команды, соперники.

- В перерыве был заменен Руденко. Все ли с ним в порядке?

- Так получилось, что если мы помним эпизод, когда в него врезался соперник. Он хорошо начал матч, были хорошие открывания, выигрывал борьбу, забил гол, но впоследствии игра показала, что вот как раз не хватило - он очень много грешил, трудился, работал на максимуме, но не хватало точности принятия решений в этих моментах.

- А по Тимофею Маргасову?

- Тимофей Маргасов - завтрашнее обследование покажет степень повреждения мышцы.

- Подводя предварительные итоги сезона, можете ли сказать какие-то слова болельщикам?

- Я с этого начал. Это та движущая сила, которая толкает нас вперед. Футбол для болельщиков, не устану это повторять, это зрелище для них. Когда ты кайфуешь от того, что происходит на поле, мы ценим эту поддержку. Благодарны за эту поддержку, мы видим, что обрастаем поддержкой, видим ее. Думаю, число фанатов футбольного клуба «Сочи» будет расти. Мы еще молодой клуб, сразу ничего не происходит, поэтому с огромной благодарностью, футболисты к этому присоединяются. Мы благодарны за ту поддержку, которую оказывают наши преданные болельщики.