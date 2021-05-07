Федотов согласился, что Заболотный - «зверюга»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Ротором» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас весь «Фишт» дрожал от эмоций в вашей раздевалке. Что там было?

- Эмоции - да, эмоции, в принципе, уже остыли, быстро переключились, но здорово. На мой взгляд, заслуженная победа, потому что быстро забили гол, и перед игрой говорили в эти дни о правильном эмоциональном состоянии. Казалось бы, быстро забитый гол должен был нас немножко в этом плане раскрепостить, но агрессия зашкаливала в единоборствах и работе с мячом. Начали много грешить неточными передачами. Когда играли правильно, о чем мы договаривались, то создавали моменты, и они были голевыми. Надо отдать должное вратарю, который сегодня был в очередной раз превосходен, несколько сэйвов.

- Заболотный сегодня - зверюга. Я не могу другого слова подобрать.

- Да, зверюга во всех единоборствах. Я опять же говорю, что целом очень хорошая игра. Но как говорили, нападающий, он выходит на спокухе, когда эмоциональное зашкаливает, не хватает точности ударов. Об этом речь, есть над чем работать.