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Федотов согласился, что Заболотный - «зверюга»

07 Мая 2021, 22:31,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Ротором» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас весь «Фишт» дрожал от эмоций в вашей раздевалке. Что там было?

- Эмоции - да, эмоции, в принципе, уже остыли, быстро переключились, но здорово. На мой взгляд, заслуженная победа, потому что быстро забили гол, и перед игрой говорили в эти дни о правильном эмоциональном состоянии. Казалось бы, быстро забитый гол должен был нас немножко в этом плане раскрепостить, но агрессия зашкаливала в единоборствах и работе с мячом. Начали много грешить неточными передачами. Когда играли правильно, о чем мы договаривались, то создавали моменты, и они были голевыми. Надо отдать должное вратарю, который сегодня был в очередной раз превосходен, несколько сэйвов.

- Заболотный сегодня - зверюга. Я не могу другого слова подобрать.

- Да, зверюга во всех единоборствах. Я опять же говорю, что  целом очень хорошая игра. Но как говорили, нападающий, он выходит на спокухе, когда эмоциональное зашкаливает, не хватает точности ударов. Об этом речь, есть над чем работать.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов, Антон Заболотный
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