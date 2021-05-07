Федотов согласился, что Заболотный - «зверюга»

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07 Мая 2021, 22:31,
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Ротором» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Сейчас весь «Фишт» дрожал от эмоций в вашей раздевалке. Что там было?
- Эмоции - да, эмоции, в принципе, уже остыли, быстро переключились, но здорово. На мой взгляд, заслуженная победа, потому что быстро забили гол, и перед игрой говорили в эти дни о правильном эмоциональном состоянии. Казалось бы, быстро забитый гол должен был нас немножко в этом плане раскрепостить, но агрессия зашкаливала в единоборствах и работе с мячом. Начали много грешить неточными передачами. Когда играли правильно, о чем мы договаривались, то создавали моменты, и они были голевыми. Надо отдать должное вратарю, который сегодня был в очередной раз превосходен, несколько сэйвов.
- Заболотный сегодня - зверюга. Я не могу другого слова подобрать.
- Да, зверюга во всех единоборствах. Я опять же говорю, что целом очень хорошая игра. Но как говорили, нападающий, он выходит на спокухе, когда эмоциональное зашкаливает, не хватает точности ударов. Об этом речь, есть над чем работать.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сочи, Владимир Федотов, Антон Заболотный