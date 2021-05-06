Федотов: «Комиссия, уверен, примет правильное решение по отмене карточки Терехова»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции перед матчем с «Ротором» поговорил о готовности подопечных, апелляции на дисквалификацию Сергея Терехова и прогрессе Данилы Прохина.

- Расскажите о подготовке команды. Что было после матча с «Краснодаром», как проходила эта неделя?

- Подготовка проходила в штатном режиме. Восстановительная тренировка после «Краснодара», день активного восстановления, затем собрались и посмотрели на состояние ребят, проверили, взяли анализы. Продолжили подготовку. Мы прекрасно видим и отдаем себе отчет, что не все так просто, как может показаться. Наша задача - быть бдительными, внимательными, сконцентрированными и показать завтра все свои козыри и приложить стопроцентные усилия.

- Терехов в этом сезоне пропустил всего два матча чемпионата. На игру с «Ротором» у него дисквалификация. Насколько необычно для «Сочи» играть без Сергея?

- Сегодня будет заседание судейского комитета, и мы надеемся, что эта карточка будет аннулирована по той простой причине, что там было незначительное нарушение. Комиссия рассмотрит и, уверен, примет правильное решение, а Сергей примет участие в завтрашнем матче.

- Пять матчей за «Сочи» провел 19-летний Данила Прохин. Какое впечатление он произвел на вас?

- Хорошее впечатление, раз Данила оказывается в стартовом составе. Понятно, что есть куда развиваться и расти. У него все есть для этого - трудолюбие и хорошая самоотдача на тренировках. Мы желаем Даниле прогресса, без труда не вынешь рыбку из пруда. Это только начало. Правильная оценка ситуации, которая с ним произошла, стартовый состав, правильная реакция. Это все ему поможет, безусловно.