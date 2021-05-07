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Биджиев: «Из логики игры этот результат не выходил»

07 Мая 2021, 23:49,

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2).

- В целом я думаю, что матч был достаточно интересным, достаточно содержательным с обеих сторон, обе команды демонстрировали хороший футбол. Я считаю, что нам в игре многое удавалось. Гол мы забили по делу, создавали еще шансы, должны были реализовывать свои моменты. К сожалению, сыграли не без ошибок в обороне. Тем не менее, из логики игры этот результат не выходил в полной мере. Считаю, что это поражение для нас не по делу. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые  в большом количестве приехали сюда, в Сочи, поддержать команду. Они очень помогали ребятам. Мы им благодарны за эту поддержку.

- Чего не хватило команде, чтобы удержать хотя бы ничейный результат до конца матча?

- Нужно было реализовывать свои моменты. Их было предостаточно для того, чтобы исход матча решить задолго до конца. Когда не забиваешь, любой эпизод в конце может все решить. Так и произошло в данном матче.

- Если говорить о вашем плане на игру, за счет каких слабых мест соперника вы пытались добиться желаемого результата?

- Я бы не сказал, что у команды соперника есть слабые места, мы прекрасно понимали, что они могут, и как сделать так, чтобы сделать так, как делал «Краснодар» в матче с «Сочи». Считаю, что в большинстве моментов нам все это удавалось. Я бы не сказал, что «Сочи» нам создал какие-то проблемы. Да, эпизодами, конечно. Класс команды, она играет очень стабильно, идет на четвертом месте по праву. Конечно, уровень игры, и вообще команда «Сочи» нам нравится.

- Несмотря на результат матча, борьба за выживание у «Ротора» впереди, как и у «Сочи» борьба за еврокубки. Как вы считаете, кто в итоге займет 3-4 места?

- Я просто не знаю календарь, с кем играет «Сочи» следующий матч. С «Химками»? Где? В гостях? Я думаю, что матч тоже будет непростой. Мне сложно сказать о «Рубине», «Сочи», командах, которые претендуют на третье место, еврокубки. Загадывать исход не берусь, но понятно, что эти две команды будут бороться за высокие места.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Хасанби Биджиев
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