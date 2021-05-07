Биджиев: «Считаю, что такого результата мы не заслуживали»

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Но хорошо же играли? Почему так в конце?

- Счет не по игре. Играли достаточно нормально. Вещи, которые намечали, они выдерживались, выполнялись, что давало эффективность в игре. Здесь, как говорится, закон - те моменты, которые создаешь, необходимо забивать, потому что все-таки моменты были, и их нужно было реализовывать. А так получается, один эпизод в конце все решил. Считаю, что такого результата мы не заслуживали.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в таком большом составе приехали в Волгоград. Жаль, что не сумели их порадовать, но от лица команды благодарны им, что нас поддерживали и помогали в этом матче.

- В раздевалке как там, какая атмосфера, что происходит?

- В раздевалке атмосфера соответствующая результату.

- Ярость или опустошение?

- Я даже не знаю, как описать. Конечно, расстроены ребята. Игра давалась, и самое обидное, что при удачном раскладе могли претендовать на большее, на это рассчитывали. Но где-то не доработали в обороне. Получилось, что получили гол в свои ворота на последних секундах.

- Видите какой-то свет в конце тоннеля?

- Надо привести себя в порядок, приехать домой, восстановиться, и уже готовиться к заключительному матчу. Соперник очень серьезный, борется за попадание в еврокубки, поэтому матч будет такой напряженный по накалу, тут других мнений быть не может. Руки не опускаем, играем до последнего тура, готовимся и боремся до конца.

- И завтра и в понедельник смотрите матчи соперников?

- Безусловно, да. Посмотрим, как сыграют соперники. Будем рассчитывать на лучшее, как говорится.