Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Биджиев: «Считаю, что такого результата мы не заслуживали»

07 Мая 2021, 22:40,

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Но хорошо же играли? Почему так в конце?

- Счет не по игре. Играли достаточно нормально. Вещи, которые намечали, они выдерживались, выполнялись, что давало эффективность в игре. Здесь, как говорится, закон - те моменты, которые создаешь, необходимо забивать, потому что все-таки моменты были, и их нужно было реализовывать. А так получается, один эпизод в конце все решил. Считаю, что такого результата мы не заслуживали.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в таком большом составе приехали в Волгоград. Жаль, что не сумели их порадовать, но от лица команды благодарны им, что нас поддерживали и помогали в этом матче.

- В раздевалке как там, какая атмосфера, что происходит?

- В раздевалке атмосфера соответствующая результату.

- Ярость или опустошение?

- Я даже не знаю, как описать. Конечно, расстроены ребята. Игра давалась, и самое обидное, что при удачном раскладе могли претендовать на большее, на это рассчитывали. Но где-то не доработали в обороне. Получилось, что получили гол в свои ворота на последних секундах.

- Видите какой-то свет в конце тоннеля?

- Надо привести себя в порядок, приехать домой, восстановиться, и уже  готовиться к заключительному матчу. Соперник очень серьезный, борется за попадание в еврокубки, поэтому матч будет такой напряженный по накалу, тут других мнений быть не может. Руки не опускаем, играем до последнего тура, готовимся и боремся до конца.

- И завтра  и в понедельник смотрите матчи соперников?

- Безусловно, да. Посмотрим, как сыграют соперники. Будем рассчитывать на лучшее, как говорится.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Хасанби Биджиев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Сочи - Ротор. Лучшие моменты.
Сочи - Ротор. Лучшие моменты.
3 77
Ахмат - Тамбов. Лучшие моменты.
Ахмат - Тамбов. Лучшие моменты.
4 35
06.05.2021 Рома - Манчестер Юнайтед. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
06.05.2021 Рома - Манчестер Юнайтед. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
1 1
06.05.2021 Арсенал - Вильярреал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
06.05.2021 Арсенал - Вильярреал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
1 1
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 4
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей