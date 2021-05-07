Давиташвили: «У нас остаётся одна игра против «Рубина», постараемся в ней победить»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Ротор» (2:1) Зурико Давиташвили поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы еще много не забили, но на последних минутах «Сочи» забил такой важный гол. У нас остается одна игра против «Рубина», постараемся в ней победить.

- Сегодня было видно, как вы лично и вся команда просто костьми ложилась на поле, билась. Почему не прет?

- Не знаю. Думаю, что хорошо играли.

- Какое сейчас в команде состояние, может быть, даже не столько после этой игры, а после последних, учитывая, что сейчас все на тоненького, и совсем непонятно - стыки или вылет напрямую?

- Мы проигрывали в последних матчах, и было очень тяжело психологически, но когда обыграли «Ахмат», стало лучше, а после сегодняшнего матча ничего не могу сказать. Посмотрим.