Карпов: «Тренировочный процесс при Оличе изменился в лучшую сторону»

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12 Апреля 2021, 22:30,
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов кратко прокомментировал победный матч 25-го тура Премьер-лиги против волгоградского «Ротора» (2:0).
«Сыграли хорошо, было много моментов, могли забить больше. Видно, что после первого тайма у нас появляются силы, чтобы переломить исход матча. Тренировочный процесс тоже изменился в лучшую сторону», - приводит слова игрока Sport24.
Напомним, что «армейцы» провели третий матч под руководством Ивицы Олича и пока идут без потерь. До этого в отставку был отправлен Виктор Ганчаренко.
В текущем сезоне 18-летний футболист провел 11 официальных матчей и забил один мяч в кубковом поединке. В конце ноября бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко отмечал, что «Карпов никогда не сломается психологически».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов