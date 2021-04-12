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Карпов: «Тренировочный процесс при Оличе изменился в лучшую сторону»

12 Апреля 2021, 22:30,

Защитник ЦСКА Вадим Карпов кратко прокомментировал победный матч 25-го тура Премьер-лиги против волгоградского «Ротора» (2:0).

«Сыграли хорошо, было много моментов, могли забить больше. Видно, что после первого тайма у нас появляются силы, чтобы переломить исход матча. Тренировочный процесс тоже изменился в лучшую сторону», - приводит слова игрока Sport24.

Напомним, что «армейцы» провели третий матч под руководством Ивицы Олича и пока идут без потерь. До этого в отставку был отправлен Виктор Ганчаренко.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 11 официальных матчей и забил один мяч в кубковом поединке. В конце ноября бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко отмечал, что «Карпов никогда не сломается психологически».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов
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