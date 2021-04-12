Эджуке не знает, был ли рикошет во время голевого удара

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ротор» (2:0) Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы пока не понимаем, был ли рикошет во время вашего голевого удара.

- Я, честно, не знаю. Пробил и увидел мяч в сетке ворот. Для меня неважно, был там рикошет или нет. Самое важное, что мы забили гол, и мы очень хотели его, он был очень нужен.

- Мы видим третий матч Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА и видим серьезные изменения в вашей игре. Вы сегодня лидер по количеству единоборств. Это просьба тренера больше работать в обороне?

- Главный тренер дает плану на игру, каждому игроку дает персональное задание. Мы пытаемся четко следовать установленному плану. Собственно говоря, все прилежно делают свою работу, чтобы поднять наш уровень футбола, чтобы наш клуб и все были довольны нашей игрой.