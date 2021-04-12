Олич: «Стало легче, когда забили на последней минуте первого тайма»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, как сказали перед игрой, что до гола было тяжело, потому что «Ротор» в каждом матче бьется за выживание, чтобы остаться в Премьер-лиге. Поэтому они практически только думали об обороне и ждали своего момента для контратаки. Самое главное было, чтобы мы оставались спокойными, быстро играли и переводили мяч с фланг на фланг, ожидая момента, который пришел на последней минуте первого тайма. Это очень важный момент для команды и нас всех. После гола нам стало гораздо легче, было больше пространства, могли забить еще 1-2 гола.

- С точки зрения содержания игры что понравилось?

- Как договаривались, мне не понравились первые 10 минут, потому что проигрывали очень много вторых мячей. После этого начали играть как надо, у нас было несколько хороших моментов. Мы не забили, но самое главное играть дальше. Я был уверен, что еще моменты будут. Конечно, нам легче стало, когда забили на последней минуте первого тайма.