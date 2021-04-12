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Биджиев: «Хочу отметить, что самоотдача была запредельная»

12 Апреля 2021, 21:16,

Старший тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ясно, что соперник - очень сильная команда, но хочу отметить, что самоотдача была запредельная. Конечно, не без ошибок играли, но в футболе от ошибок никто не застрахован. По желанию и самоотдаче, конечно, претензий быть не может к нашим игрокам.

- Показалось, что этот пропущенный «в раздевалку» мяч стал переломным, потому что чуть не дотерпели. Показалось, что на второй тайм «Ротор» вышел уже несколько другим.

- Вы знаете, пропускать на последней минуте всегда неприятно, но в раздевалке настраивали на то, что ничего не произошло, есть еще 45 минут, чтобы продолжать играть. В принципе, играли, никуда не садились, а даже наоборот начали играть выше. После первого гола бросили играть? Я такого не скажу. Мы продолжали играть и пытались выровнять ситуацию.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Хасанби Биджиев
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Апреля 2021, 21:45

Хорошо, что не критикует футболистов и понимает пик их возможностей. Главное сейчас - выжить в РПЛ. А с командами типа ЦСКА играть всегда сложно.

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