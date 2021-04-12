Биджиев: «Хочу отметить, что самоотдача была запредельная»

Старший тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ясно, что соперник - очень сильная команда, но хочу отметить, что самоотдача была запредельная. Конечно, не без ошибок играли, но в футболе от ошибок никто не застрахован. По желанию и самоотдаче, конечно, претензий быть не может к нашим игрокам.

- Показалось, что этот пропущенный «в раздевалку» мяч стал переломным, потому что чуть не дотерпели. Показалось, что на второй тайм «Ротор» вышел уже несколько другим.

- Вы знаете, пропускать на последней минуте всегда неприятно, но в раздевалке настраивали на то, что ничего не произошло, есть еще 45 минут, чтобы продолжать играть. В принципе, играли, никуда не садились, а даже наоборот начали играть выше. После первого гола бросили играть? Я такого не скажу. Мы продолжали играть и пытались выровнять ситуацию.