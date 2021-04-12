Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рондон – о тренировках под руководством Олича: «Мне нравится»

12 Апреля 2021, 16:42,

Форвард столичного ЦСКА Саломон Рондон поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Ивицы Олича.

«Говорим о специфической работе форварда, которую нужно проделывать, чтобы еще больше забивать. Мне это нравится», - сказал Рондон в интервью пресс-службе ЦСКА.

Рондон, выступающий за ЦСКА на правах аренды, успел провести семь матчей за «армейцев» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА набрал сорок три очка в двадцати четырёх турах и расположился на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, при это «армейцы» сыграли на один матч меньше своих конкурентов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич, Саломон Рондон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола