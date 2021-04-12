Рондон – о тренировках под руководством Олича: «Мне нравится»

Форвард столичного ЦСКА Саломон Рондон поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Ивицы Олича.

«Говорим о специфической работе форварда, которую нужно проделывать, чтобы еще больше забивать. Мне это нравится», - сказал Рондон в интервью пресс-службе ЦСКА.

Рондон, выступающий за ЦСКА на правах аренды, успел провести семь матчей за «армейцев» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА набрал сорок три очка в двадцати четырёх турах и расположился на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, при это «армейцы» сыграли на один матч меньше своих конкурентов.