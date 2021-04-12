Олич: «Фактически осталось 19 игроков, которые готовятся к матчу»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня мой первый домашний матч. Надо выходить из этого ада, который у нас пока есть. Много травмированных игроков. Фактически осталось 19 игроков, которые работают и готовятся к игре. У нас в последние семь дней было три матча, поэтому сегодня и в прошлом матче в составе 2-3 новых игрока. Некоторым предоставил отдых. У нас первый домашний матч, и, конечно, мы хотим его выиграть.

- Учитывая, что вы остались с весьма юными центральными защитниками, да, Дивеев имеет колоссальный опыт, но к Карпову мы пока еще присматриваемся, хотя он в определенный период был игроком стартового состава. Насколько вас пугает это, учитывая какой календарь впереди?

- Мы все знаем, что у нас очень молодая оборона. Когда есть такие игроки, всегда могут быть ошибки или какие-то проблемы. Но по тренировкам и всему, что я видел, Карпов - очень молодой, но делает свою работу. Если он ошибается, ничего страшного. Это нормально для такого молодого игрока. Но для меня самое главное, чтобы он на тренировках хорошо работал, и чтобы он каждый день учился быть лучше и лучше. Я в нем абсолютно уверен, что он готов нам помочь.

- Как вам стадион ЦСКА?

- Очень красивый, я практически первый раз был здесь несколько дней назад. Наши болельщики были и в Саранске против «Тамбова», и в Туле с нами были. Мы чувствовали себя как дома. Конечно, если играешь здесь на своем стадионе… У меня здесь первая игра. Мы заслужили такой стадион, он очень красивый. Я сегодня хочу победить и подарить победу болельщикам.