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Олич: «Фактически осталось 19 игроков, которые готовятся к матчу»

12 Апреля 2021, 19:01,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня мой первый домашний матч. Надо выходить из этого ада, который у нас пока есть. Много травмированных игроков. Фактически осталось 19 игроков, которые работают и готовятся к игре.  У нас в последние семь дней было три матча, поэтому сегодня и в прошлом матче в составе 2-3 новых игрока. Некоторым предоставил отдых. У нас первый домашний матч, и, конечно, мы хотим его выиграть.

- Учитывая, что вы остались с весьма юными центральными защитниками, да, Дивеев имеет колоссальный опыт, но к Карпову мы пока еще присматриваемся, хотя он в определенный период был игроком стартового состава. Насколько вас пугает это, учитывая какой календарь впереди?

- Мы все знаем, что у нас очень молодая оборона. Когда есть такие игроки, всегда могут быть ошибки или какие-то проблемы. Но по тренировкам и всему, что я видел, Карпов - очень молодой, но делает свою работу. Если он ошибается, ничего страшного. Это нормально для такого молодого игрока. Но для меня самое главное, чтобы он на тренировках хорошо работал, и чтобы он каждый день учился быть лучше и лучше. Я в нем абсолютно уверен, что он готов нам помочь.

- Как вам стадион ЦСКА?

- Очень красивый, я практически первый раз был здесь несколько дней назад. Наши болельщики были и в Саранске против «Тамбова», и в Туле с нами были. Мы чувствовали себя как дома. Конечно, если играешь здесь на своем стадионе… У меня здесь первая игра. Мы заслужили такой стадион, он очень красивый. Я сегодня хочу победить и подарить победу болельщикам.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Апреля 2021, 20:02

Жаль, что столкнулся с такими тяжёлыми обстоятельствами уже в начале своей каденции, но он главный тренер и должен вывозить на себе такие моменты! Более того, самое время ему проявить себя, когда все обстоятельства играют против него.

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