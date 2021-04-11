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Олич: «Нам понадобится время, чтобы решить проблемы, которые я увидел»

11 Апреля 2021, 16:25,

На сайте ЦСКА была опубликована часть интервью наставника команды Ивицы Олича из программки к понедельничному матчу Премьер-лиги России против «Ротора». Хорватский специалист отметил, что назначение в ЦСКА стало для него возвращением домой. Также Олич коснулся своих задач во главе московской команды. 

«Конечно, нам понадобится определённый период, чтобы изменить какие-то вещи, решить те проблемы, которые я увидел. Попробуем сделать это по ходу сезона. Самое главное - команда должна верить в себя, чтобы побеждать», - поделился мнением Олич.

В двух первых играх под руководством Ивицы Олича ЦСКА обыграл «Тамбов» в чемпионате и тульский «Арсенал» в Кубке с одинаковым счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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