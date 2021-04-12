Эджуке объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Ротора»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ротором» (2:0).

- Сначала хотели тебя поздравить с днем космонавтики. Ты знал, что первый человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин, был болельщиком ЦСКА?

- Я его не знал, но спасибо, что мне сказали, теперь буду знать. Сегодня важный день, который уходит корнями глубоко в прошлое, и мне очень приятно его праздновать. Я очень рад, что он был болельщиком ЦСКА, и очень рад, что мы сегодня победили. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, чтобы занять свое место в таблице.

- Ты забил достаточно курьезный гол, вспомнишь тот эпизод?

- Когда я получил этот пас от Сиги, я хотел пробить по воротам, в моей голове не было других вариантов, я пробил и забил. Мы много подходили к воротам, создавали моменты, но не били по воротам. Поэтому у меня была единственная мысль постараться пробить, и я забил. Этот гол был очень нужен, и он нам придал дополнительных сил.

- Это значит, что ты теперь чаще будешь бить по воротам?

- Конечно, я буду бить. И перед этим голом у меня было несколько ударов. В этом компоненте необходимо прибавлять и совершенствоваться, и при следующих шансах я буду стараться наносить удар.

- Ты почти не радовался после гола. Почему?

- Мы отметили его с командой, но дело в том, что перед моим голом я сделал очень длинный забег, и мне необходимо было перевести дыхание и набраться сил. Но мы отпраздновали с командой, обнялись и поздравили друг друга.

- С приходом нового тренера твои задачи на поле как-то изменились?

- Да, новый тренер и индивидуально, и коллективно проводит беседы, объясняет то, как видит нашу игру. Сейчас мы впитываем его указания и прогрессируем от игры к игре. Мы ждем следующего матча, чтобы сыграть его лучше, чем этот, и набрать по итогам сезона как можно больше очков. На данный момент видно, что команда прибавляет.

- Продолжай нас радовать не только дриблингом, но и голами.

- Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы это воплотить в жизнь.