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Борьба за Лигу чемпионов обостряется: ЦСКА опять победил при Оличе и догнал «Локомотив»

12 Апреля 2021, 20:54,

В последнем матче 25-го тура РПЛ московский ЦСКА принимал «Ротор».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:0 Ротор
(1:0) Эджуке Чидера 45'    
(2:0) Рондон Саломон 71'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Карпов Вадим Щенников Георгий Марадишвили Константин   64' (Дзагоев Алан (   64') Обляков Иван   77' (Ахметов Ильзат (   77'   90') Сигурдссон Арнор   64' (Тикнизян Наир (   64') Влашич Никола Эджуке Чидера   88' (Яковлев Владислав (   88') Рондон Саломон   77' (Чалов Фёдор (   77')
Запасные: Шкурин Илья Васин Виктор Помазун Илья
Чондрич Йосип Макаров Сергей Кверквелия Соломон Гогуа Седрик Степанов Данил Алейник Олег Песегов Евгений   85' (Медведь Владимир (   85') Фламарион   61' (Муллин Камиль (   61') Жигулёв Илья Давиташвили Зурико   61' (Кипиани Николай (   61') Понсе Андрес   88' (Арабидзе Георгий (   88')
Запасные: Вершков Дмитрий Маевский Иван Серченков Сергей Байрыев Азат Обухов Игорь
12 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Тренерский дебют Ивицы Олича на бумаге выглядит красиво - три победы в трёх матчах, две из них волевые. Но из радостных моментов можно лишь отметить «увеличение» характера. Соперники ЦСКА в первых матчах Олича - обитатели нижней части (подвала) турнирной таблицы, и то сумели поразить ворота Акинфеева, на равных бились с «армейцами».

Только три (!) пенальти позволили обыграть «Тамбов», только спорное удаление Луценко помогло переломить тульский «Арсенал». Всё со скрипом, всё очень на тоненького. Поэтому матч против «Ротора» (опять соперник из подвала) ожидался без лишних восторгов и предвкушений разгрома. Правда, форма волгоградской команды оставляла желать лучшего - четыре матч подряд не забивают Понсе, Фламарион и компания.

Уже на второй минуте мог забивать Георгий Щенников, после длинной «стеночки» с Чидерой Эджуке оказавшийся на углу вратарской площади. Защитник ЦСКА мощно пробил в ближний угол, но потряс только штангу. «Армейцы» взяли небольшую передышку далее, после чего принялись закручивать гайки. К середине тайма давление на «Ротор» ощущалось сильное, после удара Николы Влашича с линии штрафной площади только Йосип Чондрич удержал ворота на замке. Хорватский кипер достал мяч в нижнем углу, а потом и добивание Рондона предотвратил.

Но в первом тайме хозяева всё-таки забили. Когда арбитр уже на часы посматривал, отличился один из самых активных игроков ЦСКА - Чидера Эджуке. На дуге штрафной получил он мяч от Сигурдссона и пробил не самым удачным образом. Однако Чондрич был закрыт огромной группой игроков. Ещё и рикошет вмешался. Парировать этот выстрел Йосип не сумел - 1:0.

Ровно по тому же сценарию прошёл второй тайм. «Ротор» закрылся у своих ворот, а ЦСКА топтался на подступах, периодически паля ударами со средней дистанции. Классный выстрел удался Влашичу: с угла штрафной площади Никола пробил точно под перекладину, но гостей опять выручил Чондрич. Снял все вопросы гол Рондона, организованный Эджуке и Тикнизяном. Чидера бросил в прорыв Наира, тот прострелил, а Саломон атаку завершил - 2:0.

«Ротор» пару раз огрызнулся и даже повезло москвичам, что Жигулёв попал в штангу потрясающим ударом, но далее ЦСКА наглость эту принял и соперника осадил, без нервов этот матч закончив. Ивица Олич опять победил у руля «армейцев» (впервые ЦСКА не пропустил при этом), догнав «Локомотив» по набранным очкам. Вместе они отстают от «Спартака» всего на один балл. Совсем рядом и «Рубин» с «Динамо». Борьба за второе место, а с ним и за путёвку в Лигу чемпионов, ожидается знатная!

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: ЦСКА Москва, Ротор
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Апреля 2021, 21:17

Тьфу, а я уже думал, что ЦСКА отыгранная карта в этой гонке... Ну, это только к счастью! Россия заслужила достойного завершения сезона. Пусть оно увенчается хотя бы захватывающей гонкой за ЛЧ. Не сказал бы, что ЦСКА сейчас на пике формы, но тенденция прослеживается. Не без проблем, но обыгрывают середняков, а это самое главное. Не думаю, что ЦСКА надо в ЛЧ, ЛЕ приоритетнее, обжиться там немного Оличу, а там, если проявит себя, может, и в ЛЧ страну не опозорит. Главное, что сейчас есть максимальный результат, но хвалить Олича не особо хочется, чтобы не сглазить. И Рондон всё же стал удачным трансфером для ЦСКА, беру свои слова обратно. Не совсем заржавел в Китае, не совсем. Теперь только вопрос в том, выкупит ли его ЦСКА или нет, хватит ли денег. С победой, ЦСКА. Комбинационный футбол начинает править бал и у команды появляется какой-никакой, но характер по сравнению с временами Ганчаренко. А правильным ли выбором был Олич - покажет лишь время.

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