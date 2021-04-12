Рондон: «Ротор» просто так очки не отдаст, команда бьётся за право остаться в РПЛ»

Форвард столичного ЦСКА Саломон Рондон поделился ожиданиями от поединка 25-го тура чемпионата России против волгоградского «Ротора».

«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьется за право остаться в РПЛ и будет стараться «укусить» кого угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить», - передает слова венесуэльского легионера пресс-служба московского клуба.

Матч ЦСКА - «Ротор» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в понедельник, 12-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой встречей «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, а волгоградцы находятся на 14-й строчке.