Шварц: «Очень рад характеру, который команда показала во втором тайме»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции впечатлениями от игры с «Уралом» (2:2).

- Очень эмоциональной получилась игра в первом тайме. К сожалению, нам не особенно удачно получалось находить свободные зоны. Игра была не такой быстрой, как нам хотелось бы. Соответственно при своем ударе по воротам «Урал» повел в счете. После первого тайма мы сделали две замены, поменяли немного схему в игре при владении мячом, старались действовать агрессивно и находить свободные зоны проникающими передачами, находить игроков группы атаки. Сравняли, я очень рад, особенно тому характеру, который команда показала во втором тайме. После красной карточки играть в меньшинстве было непросто, но то, как мы вели себя на поле, то, как команда билась, я очень доволен и рад этому поведению. Результатом был второй гол, и мы повели в счете. К сожалению, незадолго до конца второго тайма мы не особенно надежно сыграли, не все вернулись в оборону и пропустили второй гол.

- 9 желтых карточек показал главный арбитр Игорь Панин. Впервые в вашей карьере столько желтых карточек вашей команде было показано?

- Я не могу сказать, к сожалению, я не считаю те карточки, которые у меня были до этого. Если говорить именно о работе судьи, то если он принял решение дать такое большое количество карточек, то это его решение. Единственный момент - у нас Шиманьски получил вторую желтую карточку, которая стала красной. Это, наверное, единственное, что могло бы быть иначе.

- Можно ли говорить, что не угадали со стартовым составом? Моро и Фомин были заменены в перерыве. Вместо них вышел Нойштедтер, а Захарян стал атакующим полузащитником, а Тюкавин пошел на острие и отдал две голевые передачи. Может быть, стоило так сразу сыграть?

- На самом деле я не могу сказать, что проблема связана с этими двумя игроками. Нет, дело в том, что мы очень медленно играли в первом тайме, очень медленно двигали мяч и находили свободные зоны и туда отдавали передачи. Да, после перерыва у нас начал получаться быстрый футбол. Поэтому нет, те замены, которые мы сделали, они перевернули игру, но нельзя сказать, что эти два игрока не попали в ритм матча.

- Не кажется ли вам, что Захарян предпочтительнее на позиции центрального атакующего полузащитника, нежели Себастьян Шиманьски?

- Не нужно сравнивать этих двух игроков, они оба для нас важны, хорошие игроки. Захарян - важный футболист, который очень хорошо может действовать как на позиции вингера, так и на позиции восьмерки. Мы очень рады тому факту, что это тот игрок, который вырос в нашей динамовской академии. Это добавляет баллов игроку. Можно сказать, что и Шиманьски, и Захарян - оба важные игроки в нашем составе.