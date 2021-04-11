Матвеев - о Погребняке: «Не стареют душой ветераны»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с «Динамо» (2:2).

- Хорошая боевая игра получилась, много голов с обилием моментов и желтых карточек. Никто не хотел уступать, эмоции зашкаливали. Я думаю, болельщикам такие игры должны нравиться, поэтому жалко, что мы этот матч не довели до победы после удаления. Надо было немного по-другому играть, но это наша внутренняя кухня. Будем разбираться.

- Что с Погребняком случилось? Он оформил дубль, будучи сверхмотивированным в матче против бывшей команды?

- Думаю, какая-то запредельная внутренняя мотивация была, но он так проводит достаточно продуктивный сезон. В плане результативности у него такой всплеск пошел. В прошлой игре забил, сейчас два мяча забил. Поэтому не стареют душой ветераны и продолжают нас радовать хорошей качественной игрой.

- Противостояние старости и молодости вышло. Захарян и Тюкавин у динамовцев творили на футбольном поле и создавали голевые моменты, а у вас Павел Погребняк тоже был среди лучших в составе. Хватало в «Урале» и динамовских футболистов. Это и Калинин, и Рыков. Как оцените их матч против московского «Динамо»?

- Хороший качественный матч, жалко, что Владимир Рыков получил небольшое повреждение. Вообще наша команда достаточно хорошо сыграла и выдала хороший результат.

- Если смотреть на игру, ее можно разделить по таймам. В первом тайме «Урал» мало что позволил динамовцам создать у своих ворот, а после перерыва игра перевернулась, и у «Динамо» даже после удаления было достаточно шансов забить.

- Обычно во втором тайме игра раскрывается, подустают игроки и действуют по результату. Нужно было нам атаковать, идти вперед. Баланс нарушался, а «Динамо» - достаточно быстрая команда, агрессивная команда. Мы разбирали и готовились к этой команде, где-то создавали они моменты, без этого не бывает.