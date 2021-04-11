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Уткин: «Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился?»

11 Апреля 2021, 18:45,

Известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Динамо» Романа Евгеньева в матче против «Урала» (2:2).

«Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился?  От ровесников на Евро получил, потом от первой лиги, сегодня от Погребняка, которому скоро полтос», - написал Уткин в «Твиттере».

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече Погребняк отметился дублем.

22-летний Евгеньев сыграл двадцать пять матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Романа с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Василий Уткин, Роман Евгеньев
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