Уткин: «Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился?»

Известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Динамо» Романа Евгеньева в матче против «Урала» (2:2).

«Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился? От ровесников на Евро получил, потом от первой лиги, сегодня от Погребняка, которому скоро полтос», - написал Уткин в «Твиттере».

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече Погребняк отметился дублем.

22-летний Евгеньев сыграл двадцать пять матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Романа с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.