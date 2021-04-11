Уткин: «Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился?»

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11 Апреля 2021, 18:45,
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Известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Динамо» Романа Евгеньева в матче против «Урала» (2:2).
«Сколько должно быть лет нападающему, чтобы Евгеньев с ним справился? От ровесников на Евро получил, потом от первой лиги, сегодня от Погребняка, которому скоро полтос», - написал Уткин в «Твиттере».
Стоит отметить, что в сегодняшней встрече Погребняк отметился дублем.
22-летний Евгеньев сыграл двадцать пять матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Романа с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Василий Уткин, Роман Евгеньев