Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Дубль Павла Погребняка принёс очки «Уралу» в поединке против «Динамо»

11 Апреля 2021, 18:24,

Московское «Динамо» на неделе уступило в четвертьфинальной встрече Кубка России «Крыльям Советов» и было намерено исправиться за обидную неудачу. К тому же в первом круге «бело-голубые» обыграли екатеринбуржцев без особых проблем. Да и вообще в родных стенах «Динамо» не испытывало сложностей в поединках с «Уралом». К тому же в турнирной таблице подопечные Сандро Шварца опережали коллектив Юрия Матвеева на 13 очков.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:2 Урал
    43' Погребняк Павел (0:1)
(1:1) Ордец Иван 47'    
(2:1) Захарян Арсен 71'    
    75' Погребняк Павел (2:2)
Шунин Антон Паршивлюк Сергей Евгеньев Роман Ордец Иван   84' Варела Гильермо   84' Моро Никола   46' (Нойштедтер Роман (   46') Захарян Арсен   65' Шиманьски Себастиан   44'   56' Фомин Даниил   46' (Тюкавин Константин (   46') Лесовой Даниил   86' (Нжи Клинтон Муа (   86') Грулёв Вячеслав   32'   66' (Игбун Сильвестр (   66')
Запасные: Школик Игорь Скопинцев Дмитрий Комличенко Николай Плиев Заурбек Липовой Данил Лещук Игорь Слепов Сергей Каборе Шарль
Годзюр Ярослав Адамов Арсен Страндберг Стефан Рыков Владимир   73' (Герасимов Алексей (   73') Калинин Игорь Йовичич Бранко   28'   76' (Панюков Андрей (   76') Августиняк Рафал   87' Егорычев Андрей   82' Мишкич Даниэль   71' (Евсеев Алексей (   71') Подберёзкин Вячеслав   71' (Гаджимурадов Рамазан (   71') Погребняк Павел
Запасные: Коновалов Иван Ибрахимай Илльдрен Кузьмичев Иван Максименко Артём Магомадов Чингиз
11 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

Однако с самого начала гости доказали, что приехали не просто отбывать свой номер. Иван Ордец подарил игровой снаряд Вячеславу Подберёзкину, который пожадничал и отправил мяч выше цели. «Динамо» ответило в середине первого тайма, когда после удара Грулева и рикошета Рыкова игровой снаряд угодил в боковую стойку. Количество моментов не спешило увеличиваться, но возросло количество нарушений. Себастьян Шиманьски сначала сам получил по ногам, следом заработал жёлтую карточку за грубость. Вряд ли тогда поляк догадывался, что этот «горчичник» изменит ход поединка. Однако к тому моменту он и его партнёры искали варианты, как отыграться.

Embed from Getty Images

 

Павел Погребняк стал героем эпизода в конце первого тайма. Экс-форварда сборной России совершенно забыли на линии вратарской «Динамо». Первый удар головой от Погребняка Шунин отразил, но справиться с п добиванием он не сумел. Отыграть у «Динамо» получилось достаточно быстро. После розыгрыша штрафного удара мяч отскочил к Ордецу, который в касание от перекладины отправил игровой снаряд в ворота «Урала». Отметим, что нарушение правил было совершено на Константине Тюкавине, который оказался на газоне после фола со стороны Рыкова.

Через десять минут после начала второго тайма «Динамо» осталось в меньшинстве. Шиманьски врезался в ногу Егорычеву, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Однако «бело-голубые» сумели выйти вперёд в меньшинстве. Лесовой протащил игровой снаряд по левому краю, грамотно закрывая мяч корпусом, выдал передачу на Тюкавина, тот выкатил его под удар Захаряну, который в касание отправил игровой снаряд в дальний нижний угол ворот Шунина.

Но разве можно сбавлять обороты, если в команде соперника есть Павел Погребняк. Покоритель «Баварии» выиграл воздушную дуэль у Ордеца после подачи с левого фланга от Калинина и головой вогнал игровой снаряд в сетку ворот хозяев. Под занавес встречи оба клуба больше фолили и зарабатывали жёлтые карточки, нежели играли в футбол. «Горчичник» получил даже наставник «Динамо» Сандро Шварц. Боевой футбол с обилием нарушений, четырьмя забитыми мячами и желанием каждой из команд набрать три очка завершился, как и полагается в подобных случаях, вничью.

Константин Лицин

Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Динамо Москва, Урал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола