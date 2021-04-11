Дубль Павла Погребняка принёс очки «Уралу» в поединке против «Динамо»

Московское «Динамо» на неделе уступило в четвертьфинальной встрече Кубка России «Крыльям Советов» и было намерено исправиться за обидную неудачу. К тому же в первом круге «бело-голубые» обыграли екатеринбуржцев без особых проблем. Да и вообще в родных стенах «Динамо» не испытывало сложностей в поединках с «Уралом». К тому же в турнирной таблице подопечные Сандро Шварца опережали коллектив Юрия Матвеева на 13 очков.

Однако с самого начала гости доказали, что приехали не просто отбывать свой номер. Иван Ордец подарил игровой снаряд Вячеславу Подберёзкину, который пожадничал и отправил мяч выше цели. «Динамо» ответило в середине первого тайма, когда после удара Грулева и рикошета Рыкова игровой снаряд угодил в боковую стойку. Количество моментов не спешило увеличиваться, но возросло количество нарушений. Себастьян Шиманьски сначала сам получил по ногам, следом заработал жёлтую карточку за грубость. Вряд ли тогда поляк догадывался, что этот «горчичник» изменит ход поединка. Однако к тому моменту он и его партнёры искали варианты, как отыграться.

Павел Погребняк стал героем эпизода в конце первого тайма. Экс-форварда сборной России совершенно забыли на линии вратарской «Динамо». Первый удар головой от Погребняка Шунин отразил, но справиться с п добиванием он не сумел. Отыграть у «Динамо» получилось достаточно быстро. После розыгрыша штрафного удара мяч отскочил к Ордецу, который в касание от перекладины отправил игровой снаряд в ворота «Урала». Отметим, что нарушение правил было совершено на Константине Тюкавине, который оказался на газоне после фола со стороны Рыкова.

Через десять минут после начала второго тайма «Динамо» осталось в меньшинстве. Шиманьски врезался в ногу Егорычеву, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Однако «бело-голубые» сумели выйти вперёд в меньшинстве. Лесовой протащил игровой снаряд по левому краю, грамотно закрывая мяч корпусом, выдал передачу на Тюкавина, тот выкатил его под удар Захаряну, который в касание отправил игровой снаряд в дальний нижний угол ворот Шунина.

Но разве можно сбавлять обороты, если в команде соперника есть Павел Погребняк. Покоритель «Баварии» выиграл воздушную дуэль у Ордеца после подачи с левого фланга от Калинина и головой вогнал игровой снаряд в сетку ворот хозяев. Под занавес встречи оба клуба больше фолили и зарабатывали жёлтые карточки, нежели играли в футбол. «Горчичник» получил даже наставник «Динамо» Сандро Шварц. Боевой футбол с обилием нарушений, четырьмя забитыми мячами и желанием каждой из команд набрать три очка завершился, как и полагается в подобных случаях, вничью.

Константин Лицин