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Шварц: «Разочарованы поражением в Самаре, но сейчас полностью сфокусированы на игре в чемпионате»

11 Апреля 2021, 16:30,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я понимаю, что вы уже говорили, что игра с «Крыльями» в прошлом, но все же, насколько сильно сказался на вашей команде вылет из Кубка?

- Да, к сожалению, мы там проиграли. Мы были очень расстроены и разочарованы этим поражением, но сейчас полностью сфокусированы на игре в чемпионате.

- Что касается изменений в составе. У вас возвращается Грулёв в центр нападения. Отдельно интересует состояние Захаряна. Он был единственным, у кого были проблемы со здоровьем.

- Физическое состояние вообще всей команды находится  в прекрасном виде. Что касается Грулёва, он сегодня сыграет на позиции центрального нападающего, а Захарян - на позиции вингера.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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