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Матвеев пожаловался на обилие травмированных

11 Апреля 2021, 16:26,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас, судя по всему, несколько травмированных игроков, кроме тех, о ком мы знаем, Емельянов и Эль Кабир. Вроде нет Бикфалви и Кулакова по-прежнему.

- Да, у нас лазарет, к сожалению, полный. Есть игроки, которые получили повреждения в том или ином случае,  поэтому сегодня приходится без них выступать.

- Отдельная фигура здесь Бикфалви. Он выделяется как лидер. Сегодня без него какие будут перестроения?

- Сегодня у нас будет треугольник Мишкич - Йовичич - Рафал в середине поля.

- Поменяется ли что-нибудь конкретно под «Динамо»? Что-то по тактике?

- Думаю, нет. Мы хотим играть в свой футбол. Думаю, «Динамо» - быстрая, очень агрессивная команда. Поэтому кто кому даст играть, тот и будет владеть мячом, инициативой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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