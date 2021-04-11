Матвеев пожаловался на обилие травмированных

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас, судя по всему, несколько травмированных игроков, кроме тех, о ком мы знаем, Емельянов и Эль Кабир. Вроде нет Бикфалви и Кулакова по-прежнему.

- Да, у нас лазарет, к сожалению, полный. Есть игроки, которые получили повреждения в том или ином случае, поэтому сегодня приходится без них выступать.

- Отдельная фигура здесь Бикфалви. Он выделяется как лидер. Сегодня без него какие будут перестроения?

- Сегодня у нас будет треугольник Мишкич - Йовичич - Рафал в середине поля.

- Поменяется ли что-нибудь конкретно под «Динамо»? Что-то по тактике?

- Думаю, нет. Мы хотим играть в свой футбол. Думаю, «Динамо» - быстрая, очень агрессивная команда. Поэтому кто кому даст играть, тот и будет владеть мячом, инициативой.