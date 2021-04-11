Ордец: «Урал» играл хорошо, мы провалили первый тайм»

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча с «Уралом» (2:2).

«Соперник играл хорошо, но в первом тайме мы не до конца проснулись. В перерыве проанализировали первую половину и на вторую вышли уже другой командой», - приводит слова защитника пресс-служба клуба.

28-летний украинец сыграл двадцать шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.

После двадцати пяти туров подопечные Сандро Шварца занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Спартака», идущего третьим, составляет всего лишь четыре очка.