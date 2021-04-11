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Ордец: «Урал» играл хорошо, мы провалили первый тайм»

11 Апреля 2021, 21:30,

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча с «Уралом» (2:2).

«Соперник играл хорошо, но в первом тайме мы не до конца проснулись. В перерыве проанализировали первую половину и на вторую вышли уже другой командой», - приводит слова защитника пресс-служба клуба.

28-летний украинец сыграл двадцать шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.

После двадцати пяти туров подопечные Сандро Шварца занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Спартака», идущего третьим, составляет всего лишь четыре очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Урал, Иван Ордец
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