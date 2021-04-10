Шварц: «Нужно будет затруднить жизнь игрокам «Урала» на флангах»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Уралом» назвал сильные стороны соперника.

- Вопрос по «Уралу». В чем опасность команды, которая недалеко от зоны вылета? Это команда, которая пробует играть от себя, а не от соперника. Также там есть старый динамовский знакомый Павел Погребняк. Насколько вам удобно бороться с форвардами такого типа?

- Исходя из моего опыта, все матчи в этой лиге достаточно серьезные и сложные. И на бумаге нельзя сказать, что кто-то является фаворитом того или иного противостояния. «Урал» - команда, которая играет в достаточно компактную оборону, использует схему 4-4-4-2 либо 4-2-3-1. Я хочу сказать, что это команда, в которой играют достаточно качественные футболисты. В атаке у них те игроки, которые могут решить момент. Для нас завтра будет принципиально важно включать скорости как при владении мячом, так и показать свои лучшие качества в обороне.

- Хватит ли сил показывать интенсивный футбол в связи с тем, что «Динамо» играло на Кубок, а «Урал» - в недельном цикле?

- Вы абсолютно правы. Достаточно короткое время прошло от кубковой встречи в четверг. Встреча, которая нас ждет, в воскресенье. Но могу сказать, что игроки находятся в прекрасном физическом состоянии. Доказательством тому является статистика по этим показателям.

- В Кубке вам большие проблемы доставили фланговые полузащитники Зиньковский и Ежов. «Урал» также традиционно нацелен на фланговую игру. Как вы будете справляться с этими проблемами? Там есть Кулаков, который подает хорошо и много.

- Сложно сравнивать две команды, Самару и «Урал». Но очень часто важным показателем является тот ход игры, который следует в матче. Для нас будет очень важно, что «Урал» выполняет очень много навесов и прострелов. Нужно будет затруднить жизнь игрокам на флангах. Соответственно, также хорошо проявить себя при обороне в штрафной, правильно располагаться. Для нас это будет важным моментом. Также хочу отметить, что «Динамо» меньше всех пропустило, если не считать голы со стандартов.

- Антон Шунин провел насыщенный отрезок, в марте три игры за сборную подряд. Не думали дать возможность Игорю Лещуку сыграть на Кубок?

- Как я и говорил до этого, Лещук и Будачёв - два хороших вратаря. Мы уверены, что когда будет необходимость, они будут готовы вступить в игру и покажут свои лучшие качества. Оба вратаря прекрасно проводят тренировочный процесс. Это тоже их серьезные сильные стороны. Но я готов сказать, что я ни на секунду не сомневался в выборе нашего основного и главного вратаря.