Шварц: «Мы не должны быть зависимы от Захаряна»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Уралом» подвёл итоги вылета из Кубка и ответил на вопросы по Арсену Захаряну.

- Как настроение в команде после игры в четверг?

- Конечно, после игры и вчера команда пребывала в не самом хорошем настроении, мы были подавлены и разочарованы тем поражением, которое потерпели в Самаре. Но это уже история, можно сказать, что эту страницу уже перевернули. С этого дня весь фокус и внимание игры с «Уралом».

- Хотелось бы понять, что случилось причиной безволия в кубковом матче? Может быть, игроки не были готовы к тому, что команда хоть и хорошо известная, но из ФНЛ, покажет такое качество футбола?

- Я не могу сказать, что мы не были готовы к проигранному матчу в четверг. Команда была полностью сфокусирована на этом матче. К сожалению, мы плохо вошли в этот матч и не создали много моментов. При владении мячом у нас были достаточно простые ошибки, соответственно из этого всего вытек тот гол. Надо отдать должное Самаре, которая очень хорошо играла, она оказывала давление. В некоторых моментах в игре в обороне мы были недостаточно сконцентрированными, допустили определенные ошибки. Я считаю, что Самара достаточно качественно сыграла. С высокой долей вероятности это команда, которая в новом сезоне выйдет в РПЛ.

- Захарян пропускал матч из-за того, что вы дали ему отдохнуть, или у него было повреждение? Нет ли у команды зависимости от Захаряна, потому что большую часть последних голов организовал именно он? Отсутствие его в Самаре не привело ли к такому результату?

- Мы не должны быть зависимы от какого-то конкретного игрока. Мы должны играть как команда, как коллектив. На это мы всегда делаем упор. Начиная с завтрашнего дня весь наш фокус внимания будет направлен на оставшийся матч чемпионата.

- Готов ли Захарян к следующему матчу? Как готовы остальные игроки?

- Касательно Захаряна, вчера он частично провел тренировку в общей группе. По поводу остальных игроков, сегодня у нас будет предыгровая тренировка. По ее окончанию примем решение по составу. Еще момент - у нас вчера все принимали участие в тренировке. На данный момент у нас нет травмированных игроков.