Шварц не будет показывать своим футболистам матч с «Крыльями»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Уралом» ответил на вопросы по конкретным футболистам.

- Вы анализировали игру в Самаре или сразу попробовали переключиться на игру с «Уралом» и выбросить неудачу из головы?

- На самом деле порой бывают такие моменты, когда только тренеру стоит посмотреть и проанализировать игру и не показывать ее футболистам.

- Сложилось впечатление, что линия обороны играла не так высоко, как обычно. С чем это связано?

- Мы можем сколько угодно рассуждать об игре в Самаре, но ее уже нужно забыть и сфокусироваться на игре, которая завтра. Да, были проблемы из-за того, что команда оборонялась достаточно низко. Мы неидеально действовали в переходных фазах игры, при потерях мяча, но это уже история.

- Готов ли Клинтон Нжи выходить в стартовом составе? Не кажется ли вам, что Вячеславу Грулёву не слишком удобно действовать на правом фланге полузащиты?

- По Грулёву могу сказать, что он провел замечательные матчи, прекрасно отыграл против «Уфы». Возвращаясь к кубковому матчу против «Крыльев Советов», к сожалению, все игроки не показали того качества игры, которое мы можем сделать.

- У вас не сложилось впечатление, что «Урал» дома и на выезде - это две разные команды? Дома команда играет в агрессивный атакующий футбол, на выезде - стремится закрыться и делать ставки на контратаки. Вы завтра будете действовать от себя, играя первым номером?

- Мы просмотрели матчи «Урала» как гостевые, так и домашние игры. Особое внимание уделяли обороне команды, смотрели насколько «Урал» силен в переходных фазах атаки. Нам нужно сыграть столь же нацеленно, как мы и провели матч против «Уфы», сразу вступать в отбор при потере мяча и включать максимальные скорости при переходе из обороны в атаку.

- У «Урала» достаточно возрастная обороны. Планируете ли делать ставку на скорости в атаке?

- Независимо от возраста игроков и того, были ли они нашими игроками, для нас будет очень важно завтра сыграть в очень быстрый футбол, с большим количеством передач в глубину атаки, с ускорениями.

- Вы наверняка наизусть знаете календарь матчей «Динамо». Можно ли сказать, что ближайшие три игры против «Урала», «Ротора» и «Химок» - во многом ключевые для того, чтобы решить поставленную цель - медали или еврокубки? Затем три сложные игры, где наверняка не обойдется без потерь?

- Я не могу сказать, что мы анализировали игры именно в таком раскладе, котором вы сказали, что мы их не делим. Для нас будет очень важно завтра выйти на игру. Все наше внимание предстоит именно завтрашней игре, в котором мы планируем взять три очка. Также в этом сезоне мы показали, что проводим достаточно серьезные матчи, доминируем, контролируем ход игры. В матчах против топ-клубов нельзя делать акцент на той или иной команде. Для нас принципиально важно идти шаг за шагом и от игры к игре.

- Насколько сильные изменения ожидаются в игре или планируете использовать проверенные сочетания?

- Завтра мы выпустим игроков, которые будут максимально готовыми к игре. Для нас не только важен стартовый состав игроков, но и те парни, которые начнут матч в запасе. Матч в Краснодаре как раз доказал, что игроки, которые вышли на замену, перевернули ход матча. Что касается завтрашнего матча, у нас есть еще предыгровая тренировка, после которой мы примем решение по этому вопросу.

- Вопрос про Владислава Галкина, который уже тренировался с основой. Насколько он готов к тому, чтобы претендовать на место в основе и попасть завтра в заявку?

- Мы знаем, то Галкин - талантливый игрок. Мы постоянно обмениваемся информацией по футболистам «Динамо-2» с тренерами. Соответственно, как только будет возможность, мы его будем использовать и приглашать в команду, но для этого должно быть определенное время. Всем игрокам из «Динамо-2» возможен путь в основную команду. Просто для этого нужно время и обстоятельства.