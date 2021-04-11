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Погребняк оформил дубль впервые с 2019 года

11 Апреля 2021, 18:25,

В рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своём поле принимает «Урал».

Дублем за гостей отметился нападающий Павел Погребняк, сначала открывший счёт под занавес первого тайма, а затем сравнявший его на 75-й минуте. Это первый дубль для российского нападающего с декабря 2019 года, тогда Погребняк отметился двумя забитыми голами в ворота «Крыльев Советов» (3:2).

На данный момент идёт дополнительное время матча, счёт 2:2, большую часть второго тайма москвичи играют в меньшинстве, две жёлтые карточки получил Шиманьски.

37-летний Погребняк сыграл четырнадцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил четыре гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Урал, Павел Погребняк
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