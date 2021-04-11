Шварц: «С Погребняком надо было играть более плотно и жёстко непосредственно в штрафной зоне»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции впечатлениями от игры с «Уралом» (2:2).

- Динамовцы пропустили, можно сказать, два одинаковых гола после подач с фланга между двумя центральными защитниками. Н успели их разобрать и понять, что там было не так?

- Мы предварительно анализировали эти моменты и знали, что нападающие «Урала» достаточно опасные, особенно в штрафной при игре головой. Кроме того, нам надо было более агрессивно играть на флангах, совершать прострелы и подачи. Третий момент, с Погребняком надо было играть более плотно и жестко непосредственно в штрафной зоне.

- Вы сегодня потеряли два очка или набрали одно? Исходя из того, что проигрывали 0:1, затем вели в меньшинстве и непросто складывался матч для команды.

- Изначально нашей целью было взять три очка в этой игре, но так как она складывалась, я уже говорил, что в первый тайм мы не вошли столь активно, как планировали. Достаточно медленно играли и пропустили гол. Во втором тайме забили ответный мяч. После полученной красной карточки я рад тому характеру и той интенсивности, страсти и самоотдаче, которые команда проявила, мы повели в счете, после чего, к сожалению, пропустили второй гол. Но в общем и целом, той игрой, которую команда показала, особенно во втором тайме, я очень доволен.