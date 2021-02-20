Скандал на скандале: Леонченко странно начал работу в «Локомотиве»

В декабре Владимир Леонченко занял пост генерального директора «Локомотива». Команда пока не провела ни одного матча, но скандалов вокруг клуба хватает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает ситуацию.

Назначение Владимира Леонченко на пост генерального директора «Локомотива» изначально вызвало много вопросов. Ранее он работал в профсоюзе футболистов, а опыта руководства клубом не имел. К тому же большую часть карьеры Леонченко провёл в стане «Торпедо», которое является принципиальным соперником для болельщиков «железнодорожников».

Злые языки довольно просто указали на причину назначения Леонченко. Совет директоров «Локомотива» возглавил Александр Плутник. Он, Аркадий Дворкович и Владимир Леонченко вместе играют в футбол за правительственную команду. Иными словами, в клуб просто назначили своего друга, который выделяется именно этими качествами, а не профессиональными. Это, конечно, только разговоры, но действия Леонченко на своём посту вызывают вопросы.

Первое решение нового генерального директора — увольнение директора академии Владимира Кузьмичёва. В последние годы как раз к воспитанникам «железнодорожников» вопросов не было, у основы была регулярная подпитка из собственных резервов. Решение было шокирующим. Тем более что Леонченко первым делом уволил Кузьмичёва, явно расчистив место для своего ставленника. Вместе с ним «Локомотив» покинули ещё несколько работников детско-юношеского направления, а ряд тренеров были переведены на другие должности.

Также зимой «Локомотив» потерял одного из своих воспитанников, причём в довольно странной ситуации. Александр Мухин обладает талантом, и странно разбрасываться защитниками в эпоху лимита. Все это выглядит удивительно, тем более что интересы Мухина представляет Николай Грамматиков — давний товарищ Леонченко по агентскому бизнесу. Опять же существует некрасивая версия, что генеральный директор «Локомотива» дал своему другу заработать агентскую комиссию.

Кроме того, москвичи вступили в новый контрактный сериал — на этот раз с Никитой Иосифовым. У 19-летнего вингера завершается соглашение в конце сезона, и пока его будущее неясно.

Сообщается, что в «Локомотиве» также началась борьба агентских сфер влияния. Влияние Вадима Шпинева пытаются уменьшить, а Олега Артёмова — увеличить. Для этой цели в «Локомотив» вернулся Александр Самедов, который стал старшим селекционером по молодежи. Как известно, он является агентом Артёмова, что наталкивает на мысль о конфликте интересов.

Некрасиво Леонченко поступил и по отношению к «Тамбову». Всего два клуба Премьер-лиги оказались против помощи «волкам». Позиция «Локомотива» в целом понятна — путевка в четвертьфинал кубка России и дополнительные три очка без борьбы. Всё это выглядит немного забавно, учитывая, что раньше Леонченко громогласно бился за права футболистов. Теперь же он ради своих интересов готов оставить игроков без зарплаты.

В общем, пока деятельность нового генерального директора «Локомотива» вызывает очень много вопросов. Возможно, это всё слухи и домыслы. Остаётся лишь наблюдать.

Андрей Центров