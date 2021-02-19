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В «Тамбове» не определились, как команда будет добираться на матч с «Локомотивом»

19 Февраля 2021, 17:35,

Из-за проблем с самолётами, связанных с погодными условиями, «Тамбов» может испытать неудобства в поездке на матч против «Локомотива». Сейчас футболисты находятся на сборе в Краснодарском крае. 

«Пока непонятно, как мы будем добираться до Москвы. Поезд ли это будет или самолет,  да и непонятно вообще, есть ли билеты, но главное, что мы едем», - сообщил источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в клубе.

Напомним, что в пятницу руководство российского футбола помогло «Тамбову» сохранить профессиональный статус и доиграть текущий сезон. Матч с «Локомотивом» должен состояться в Москве 21 февраля, начало игры в 17:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов
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