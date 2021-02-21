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«Локомотив» предсказуемо разгромил «Тамбов»

21 Февраля 2021, 18:54,

Терпящий крах «Тамбов» продолжал набирать игроков в команду за считанные часы до начала матча с «Локомотивом» на Кубок России. Мало кто мог представить, что подопечные Сергея Первушина сотворят чудо на «РЖД Арене». Его и не случилось. Уже в начале игры ВАР отменил гол Франсуа Камано. Счет открыл Пабло, забив дебютный мяч ударом головой. Камано записал свое имя на табло уже после перерыва, замкнув прострел Дмитрия Рыбчинского. В концовке Эдер заработал пенальти, и Гжегож Крыховяк сделал счет разгромным - 3:0.

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:0 Тамбов
(1:0) Кастро Пабло 27'    
(2:0) Камано Франсуа 58'    
(3:0) Крыховяк Гжегож 82'    
Гилерме Маринато Жемалетдинов Рифат   45' (Эдер Мартинс (   45') Чорлука Ведран Кастро Пабло Рыбус Мацей Игнатьев Владислав Камано Франсуа Крыховяк Гжегож Мухин Максим Рыбчинский Дмитрий Лисакович Виталий   45' (Куликов Даниил (   45')
Запасные: Коченков Антон Титков Николай Мурило Серкейра Лысцов Виталий Иосифов Никита Сильянов Александр Магкеев Станислав Савин Андрей Агеев Михаил Эдер Лопеш
Рыжиков Сергей Шахов Виталий Васиев Фархад Денисов Александр Гигашвили Зураб Кабахидзе Владимир Аванесян Тигран Дроздов Никита Карапузов Владислав Алиев Саид   45' (Меренчуков Дмитрий (   45') Минаев Роман   45' (_Klimov K. (   45')
Запасные: Чагров Никита Чабанов Евгений Климов Кирилл Анван Николас
21 февраля. Стадион "RZD Arena (Moscow)".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Тамбов
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Комментарии (1)
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Дарт Уилфред
21 Февраля 2021, 18:58

Всех с победой. Ну неплохо. Спокойно, без лишней нервотрепки, без шапкозакидательства. Один вопрос: что там с Игнатьевым?

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