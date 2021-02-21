«Локомотив» предсказуемо разгромил «Тамбов»

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21 Февраля 2021, 18:54,
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Терпящий крах «Тамбов» продолжал набирать игроков в команду за считанные часы до начала матча с «Локомотивом» на Кубок России. Мало кто мог представить, что подопечные Сергея Первушина сотворят чудо на «РЖД Арене». Его и не случилось. Уже в начале игры ВАР отменил гол Франсуа Камано. Счет открыл Пабло, забив дебютный мяч ударом головой. Камано записал свое имя на табло уже после перерыва, замкнув прострел Дмитрия Рыбчинского. В концовке Эдер заработал пенальти, и Гжегож Крыховяк сделал счет разгромным - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Кастро Пабло 27'
|(2:0) Камано Франсуа 58'
|(3:0) Крыховяк Гжегож 82'
Гилерме Маринато • Жемалетдинов Рифат 45' ( Эдер Мартинс ( 45') • Чорлука Ведран • Кастро Пабло • Рыбус Мацей • Игнатьев Владислав • Камано Франсуа • Крыховяк Гжегож • Мухин Максим • Рыбчинский Дмитрий • Лисакович Виталий 45' ( Куликов Даниил ( 45')
Запасные: Коченков Антон • Титков Николай • Мурило Серкейра • Лысцов Виталий • Иосифов Никита • Сильянов Александр • Магкеев Станислав • Савин Андрей • Агеев Михаил • Эдер Лопеш
Рыжиков Сергей • Шахов Виталий • Васиев Фархад • Денисов Александр • Гигашвили Зураб • Кабахидзе Владимир • Аванесян Тигран • Дроздов Никита • Карапузов Владислав • Алиев Саид 45' ( Меренчуков Дмитрий ( 45') • Минаев Роман 45' ( _Klimov K. ( 45')
Запасные: Чагров Никита • Чабанов Евгений • Климов Кирилл • Анван Николас
21 февраля. Стадион "RZD Arena (Moscow)".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Тамбов
Всех с победой. Ну неплохо. Спокойно, без лишней нервотрепки, без шапкозакидательства. Один вопрос: что там с Игнатьевым?