«Локомотив» предсказуемо разгромил «Тамбов»

Терпящий крах «Тамбов» продолжал набирать игроков в команду за считанные часы до начала матча с «Локомотивом» на Кубок России. Мало кто мог представить, что подопечные Сергея Первушина сотворят чудо на «РЖД Арене». Его и не случилось. Уже в начале игры ВАР отменил гол Франсуа Камано. Счет открыл Пабло, забив дебютный мяч ударом головой. Камано записал свое имя на табло уже после перерыва, замкнув прострел Дмитрия Рыбчинского. В концовке Эдер заработал пенальти, и Гжегож Крыховяк сделал счет разгромным - 3:0.