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Николич: «Такой серьёзный чемпионат, как российский, не может позволить себе, чтобы команда снялась»

21 Февраля 2021, 16:55,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько мешал подготовке тот факт, что было до последнего непонятно, состоится ли игра?

- Не мешало это, потому что я всегда говорил футболистам, что игра будет. Я был уверен, что такой серьезный чемпионат, как российский, не может позволить себе, чтобы команда снялась с чемпионата и Кубка посреди сезона. Это был бы огромный скандал. Не знаю, был ли вообще подобный случай за последние 10-20 лет в Европе. Я был уверен, что игра будет, а «Тамбов» будет 100% сегодня на «РЖД Арене». Чуть-чуть нам мешает только погода, сложная погода, и поле сейчас со снегом. Надо осторожно играть, серьезно и профессионально. Сегодня надо добыть результат.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марко Николич, Локомотива Москва
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