Николич: «Такой серьёзный чемпионат, как российский, не может позволить себе, чтобы команда снялась»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько мешал подготовке тот факт, что было до последнего непонятно, состоится ли игра?

- Не мешало это, потому что я всегда говорил футболистам, что игра будет. Я был уверен, что такой серьезный чемпионат, как российский, не может позволить себе, чтобы команда снялась с чемпионата и Кубка посреди сезона. Это был бы огромный скандал. Не знаю, был ли вообще подобный случай за последние 10-20 лет в Европе. Я был уверен, что игра будет, а «Тамбов» будет 100% сегодня на «РЖД Арене». Чуть-чуть нам мешает только погода, сложная погода, и поле сейчас со снегом. Надо осторожно играть, серьезно и профессионально. Сегодня надо добыть результат.