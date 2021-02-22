Николич – о травме Игнатьева: «Надеюсь, что ничего серьезного»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о травме Владислава Игнатьева, которую футболист получил в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» (3:0).

«Очень жаль, что Игнатьева пришлось заменить. Надеюсь, что ничего серьезного. Он очень важный игрок для нашей команды», - цитирует сербского специалиста пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что Игнатьев был заменен уже в первом тайме.

В субботу, 27 февраля, «железнодорожники» на своем поле примут ЦСКА, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров подопечные Николича занимают восьмое место в российской Премьер-лиге.