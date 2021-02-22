Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Николич – о травме Игнатьева: «Надеюсь, что ничего серьезного»

22 Февраля 2021, 00:50,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о травме Владислава Игнатьева, которую футболист получил в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» (3:0).

«Очень жаль, что Игнатьева пришлось заменить. Надеюсь, что ничего серьезного. Он очень важный игрок для нашей команды», - цитирует сербского специалиста пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что Игнатьев был заменен уже в первом тайме.

В субботу, 27 февраля, «железнодорожники» на своем поле примут ЦСКА, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров подопечные Николича занимают восьмое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола