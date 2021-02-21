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Первушин – о поражении от «Локомотива»: «Мы провели всего два теоретических занятия»

21 Февраля 2021, 20:02,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в 1/8 финала Кубка России.

«Все знают нашу ситуацию. Говорить о сыгранности в наших рядах не приходится. Мы провели всего два теоретических занятия. Благодарен ребятам, которые приехали к нам», - цитирует Первушина sport24.

Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. После девятнадцати туров подопечные Первушина занимают последнюю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

В пятницу, 26 февраля, «Тамбов» примет на своем поле «Ротор». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Тамбов, Сергей Первушин
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