​«Локомотив» и «Тамбов» сыграют без офсайдных линий ВАР

Кубковый матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» пройдёт без использования офсайдных линий ВАР. Дело в том, что эти линии не были откалиброваны из-за ухудшившихся погодных условий в виде снегопада.

Стоит сказать, что использование офсайдных линий ВАР не является обязательным. Основные функции системы на указанном матче в Москве будет работать в обычном режиме.

Матч 1/8 финала национального кубка между «Локомотивом» и «Тамбовом» стартует двадцать первого февраля в пять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.