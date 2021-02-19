«Тамбов» приедет на кубковый матч с «Локомотивом»

Судя по всему, «Тамбов» продолжит своё существование и завершит текущий сезон. В пятницу некоторые игроки отозвали свои жалобы на клуб по поводу невыплаты заработной платы, что позволило «Тамбову» открыть заявку.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство аутсайдера РПЛ уведомило «Локомотив» о том, что матч Кубка России, намеченный на воскресенье, все же состоится.

Напомним, что лига поможет «Тамбову» завершить сезон, заранее выплатив клубу положенную по итогам сезона сумму. Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин назвал идеальным вариант с завершением сезона 16 командами для сохранения спортивного принципа.