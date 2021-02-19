Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тамбов» приедет на кубковый матч с «Локомотивом»

19 Февраля 2021, 16:15,

Судя по всему, «Тамбов» продолжит своё существование и завершит текущий сезон. В пятницу некоторые игроки отозвали свои жалобы на клуб по поводу невыплаты заработной платы, что позволило «Тамбову» открыть заявку.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство аутсайдера РПЛ уведомило «Локомотив» о том, что матч Кубка России, намеченный на воскресенье, все же состоится.

Напомним, что лига поможет «Тамбову» завершить сезон, заранее выплатив клубу положенную по итогам сезона сумму. Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин назвал идеальным вариант с завершением сезона 16 командами для сохранения спортивного принципа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола