Николич – о победе над «Тамбовом»: «Мы разбирали в основном нашу игру и не думали о сопернике»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Продолжили хорошую работу со сборов. Мы разбирали в основном нашу игру и не думали о сопернике, но не потому что мы их не уважаем, а просто потому что не было возможности», - цитирует Николича sport24.

Уже в субботу, 27 февраля, «железнодорожники» на своем поле примут ЦСКА, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает лишь восьмое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на тринадцать очков.