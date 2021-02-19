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«Локомотив» исключил из календаря матч против «Тамбова»

19 Февраля 2021, 12:31,

Московский «Локомотив» исключил из своего календаря поединок против «Тамбова» в рамках 1/8 финала Кубка России. Кроме того, «железнодорожники» приостановили продажу билетов.

Матч должен был состояться на стадионе «РЖД Арена» 21-го февраля. Однако недавно появилась информация, что тамбовский клуб принял решение сняться с текущего розыгрыша турнира из-за серьезных финансовых проблем.

Ранее СМИ сообщали, что РФС и РПЛ выделят «Тамбову» 300 миллионов евро, чтобы команда смогла доиграть сезон-2020/2021.

После 19 проведенных туров чемпионата России клуб набрал всего 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Тамбов
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