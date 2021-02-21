Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Игнатьев получил травму в матче с «Тамбовом»

21 Февраля 2021, 17:51,

Сегодня, 21 февраля, «Локомотив» принимает «Тамбов» в рамках 1/8 финала Кубка России.

На 36-й минуте встречи повреждение на ровном месте получил защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. Вместо возрастного футболиста на поле появился 19-летний Никита Иосифов.

На данный момент идет 45-я минута встречи, «Локомотив» впереди со счётом 1:0, единственный гол в матче забил бразильский защитник Пабло, впервые отличившийся за «железнодорожников» в официальных матчах.

34-летний Игнатьев сыграл девятнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Владислав Игнатьев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола