Игнатьев получил травму в матче с «Тамбовом»

Сегодня, 21 февраля, «Локомотив» принимает «Тамбов» в рамках 1/8 финала Кубка России.

На 36-й минуте встречи повреждение на ровном месте получил защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. Вместо возрастного футболиста на поле появился 19-летний Никита Иосифов.

На данный момент идет 45-я минута встречи, «Локомотив» впереди со счётом 1:0, единственный гол в матче забил бразильский защитник Пабло, впервые отличившийся за «железнодорожников» в официальных матчах.

34-летний Игнатьев сыграл девятнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две голевые передачи.