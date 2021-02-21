​«Локомотив» огласил состав на игру против «Тамбова»

В рамках 1/8 финала национального кубка «Локомотиву» в воскресенье вечером будет противостоять многострадальный «Тамбов». Рулевой «железнодорожников» Марко Николич решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Крыховяк, Мухин, Игнатьев, Жемалетдинов, Камано, Лисакович.

Матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» стартует в пять часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.