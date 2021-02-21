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​«Локомотив» огласил состав на игру против «Тамбова»

21 Февраля 2021, 16:12,

В рамках 1/8 финала национального кубка «Локомотиву» в воскресенье вечером будет противостоять многострадальный «Тамбов». Рулевой «железнодорожников» Марко Николич решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Крыховяк, Мухин, Игнатьев, Жемалетдинов, Камано, Лисакович.

Матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» стартует в пять часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Тамбов
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