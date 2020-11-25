Паршивлюк: «Считаю Карпина очень сильным тренером»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Ростовом», ответил на вопросы об обилии карточек и отношению к главному тренеру соперника Валерию Карпину.

- Для вас Ростов-на-Дону не чужой город, как и клуб. С какими чувствами ожидаете игры в субботу?

- Конечно, я провел два года в этом замечательном городе и команде. Только с позитивными эмоциями возвращаюсь в город, потому что прекрасный стадион, интересный соперник, с которым интересно будет сыграть. Получится интересный матч.

- Для вас аномальный сезон, очень много пропусков за первый круг, никогда у вас не было такого большого количества карточек. Почему? К тому же конкуренция на вашей позиции вырастает.

- Конкуренция еще никогда никому не мешала, поэтому только в плюс, что у нас на каждой позиции есть по два равноценных футболиста, которые каждый день на тренировках доказывают, кто достойный выйти на выходных в старте.

Сам не знаю, что происходит. За всю карьеру была только одна карточка, и то она была в дерби с ЦСКА за то, что я заступился за Козлова. Те карточки, что сейчас дают, их в принципе раздают направо и налево. По себе могу сказать, что они были необязательными, где-то пошел слишком агрессивно. Хотя в той же игре с «Локомотивом» это было уже не нужно. Игра уже была сделана по сути. Не надо наступать на те же грабли, а делать выводы, вот и все.

- Вы хорошо знакомы с Валерием Карпиным, в преддверии игры с «Ростовом», может быть, делились своими впечатлениями и подсказывали что-то Сандро Шварцу?

- Я думаю, Сандро сам справится с подготовкой к игре, поэтому если что-то он спросит, я ему подскажу. Но мне кажется, что все в российском футболе знают мое отношение к Валерию Георгиевичу. Я считаю его очень сильным тренером. Как сказал Сандро, «видна рука тренер» и во что хочет играть «Ростов», поэтому повторюсь, что жду встречи с хорошим другом, но на поле 90 минут друзей не будет, поэтому важно набрать три очка в Ростове и привезти в Москву.

- Многие футболисты выделали много положительных моментов нового тренерского штаба. А есть ли минусы нового штаба или только плюсы?

- Только плюсы, я буду короток.

- Для «Динамо» матч будет гостевым, для Валерия Карпина имеет значение фактор домашней игры, своих трибун для настроя своей команды?

- Он точно не использует болельщиков для настроя команды, а сам с этим прекрасно справляется. Как и для любой команды, фактор домашнего поля играет важную роль. Конечно, с ограничением, но болельщики будут, и это пойдет в плюс всем, потому что играть без зрителей не очень комфортно. Я думаю, это создаст хорошую атмосферу, и футболисты с болельщиками получат удовольствие от игры. Но какого-то специального использования болельщиков или чего-то точно нет.

- Насколько Валерий Карпин концентрируется на слабостях команды соперника? Или для него в первую очередь важно развивать футбол, который он прививает команде и навязывать свой стиль?

- Я думаю, это неразрывная цепочка, когда ставить игру и отталкиваешься от себя, но в то же время знаешь слабые точки соперника. Это комплекс подготовки к игре, когда не отталкиваешься от принципов и своего видения слабостей соперника. Думаю, в этом заключается подготовка к игре и определенному сопернику, с которым играешь.

- В последнем матче Хорен Байрамян сделал дубль. Он играет слева, и возможно с ним придется столкнуться. Что думаете про него, следили ли как-то за ним особенно?

- Да, следил за ним особенно, потому что это мой хороший друг, поэтому пристально за ним слежу и радуюсь его результатам. Сразу после игры с «Рубином» поздравил с хорошей игрой. Тем более, он пропустил какое-то время из-за травмы. Но повторюсь, он на 90 минут перестанет быть моим другом. После игры мы обнимемся, но в игре будем искать к нему другие подходы.