Хасимото не поможет «Ростову» до конца года

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой против «Динамо» высказался по поводу состояния здоровья некоторых футболистов. Слова специалиста приводятся на клубном сайте.

Егор Бабурин вышел в рамке ворот ростовчан с первых минут, поскольку Сергей Песьяков получил повреждение.

Алексей Козлов должен вернуться к следующему туру, а вот по Павлу Мамаеву конкретики нет – за ним будет следить медицинский персонал.

Что касается Кенто Хасимото, то он восстановится только весной и до конца года помочь «Ростову» не сможет.

Следить за матчем между «Ростовом» и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции.