Хасимото не поможет «Ростову» до конца года

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28 Ноября 2020, 19:22,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой против «Динамо» высказался по поводу состояния здоровья некоторых футболистов. Слова специалиста приводятся на клубном сайте.
Егор Бабурин вышел в рамке ворот ростовчан с первых минут, поскольку Сергей Песьяков получил повреждение.
Алексей Козлов должен вернуться к следующему туру, а вот по Павлу Мамаеву конкретики нет – за ним будет следить медицинский персонал.
Что касается Кенто Хасимото, то он восстановится только весной и до конца года помочь «Ростову» не сможет.
Следить за матчем между «Ростовом» и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин, Павел Мамаев, Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Кенто Хасимото