Шварц: «Для нас это, надо сказать, заслуженное поражение»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Для вас это первое поражение в РПЛ и довольно болезненное с крупным счетом. Если разобраться по горячим следам, в чем причины?

- Для нас это, надо сказать, заслуженное поражение. Первый тайм неплохо сыграли, а в начале второго тайма могли сравнять счет, но, к сожалению, не получилось этого сделать. В итоге заслуженное поражение.

- Если вспомнить пенальти, особенно первый, нет ли сомнений в эпизоде?

- Со своей стороны я не видел, был ли пенальти, но в любом случае с нашей стороны надо играть более аккуратно.