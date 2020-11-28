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Шварц: «Для нас это, надо сказать, заслуженное поражение»

28 Ноября 2020, 21:44,

Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Для вас это первое поражение в РПЛ и довольно болезненное с крупным счетом. Если разобраться по горячим следам, в чем причины?

- Для нас это, надо сказать, заслуженное поражение. Первый тайм неплохо сыграли, а в начале второго тайма могли сравнять счет, но, к сожалению, не получилось этого сделать. В итоге заслуженное поражение.

- Если вспомнить пенальти, особенно первый, нет ли сомнений в эпизоде?

- Со своей стороны я не видел, был ли пенальти, но в любом случае с нашей стороны надо играть более аккуратно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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