Шварц: «Планируем увеличивать время, когда «Динамо» играет в интенсивный, энергичный футбол»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Ростовом», поделился мнением об игре соперника и рассказал, что бы хотел улучшить в своей команде.

- По игре в субботу - нас ожидает очень интенсивный матч. Мы проанализировали игру «Ростова», я должен сказать, что виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует как тренер.

- По оценкам многих Варела сыграл очень хороший матч со «Спартаком», получил очень хорошую прессу. Но в то же время вы раньше очень положительно отзывались об игре Сергея и его положительных качествах. Для вас теперь тяжелый выбор на правом фланге обороны?

- Для меня это не сложный выбор. Как я говорил раньше, Сергей провел очень хорошо предыдущие матчи, он сыграл надежно. Помимо этого сделал очень много ускорений, провел очень большую работу. В то же время вы видели, что Гилерме очень хорошо сыграл со «Спартаком». Касаемо выбора, нам нужна такая конкуренция, два равноценных игрока на каждой позиции. В первую очередь это важно для того, чтобы игроки могли развиваться и прогрессировать.

- Считается, что «Ростов» играет в похожий грамотный футбол, который вы ставите команде - прессинг, интенсивность. Это означает, что вам не будет большой проблемы подобрать ключи к «Ростову», зная, как играет эта команда?

- Мы активно готовимся к этой команде. Она проповедует похожий стиль, «Ростов» также очень много играет в прессинг и контрпрессинг, команда очень агрессивная. В то же время в матче с «Ростовом» нам будет надо находить свободные зоны для наших атак. Мы ожидаем очень интенсивной игры. Мы с нетерпением ожидаем матч в субботу. Так же как неделю назад нам придется бороться за каждый метр поля и не проиграть ни одного шага, потому что мы уверены, что будет сложный матч.

- Для того, чтобы не проиграть ни одного метра, нужна великолепная физическая форма. Вы уже получили цифры и проанализировали игру со «Спартаком». Вы довольны состоянием, в котором находится команда, готова ли она отвечать вашим требованиям на протяжении 90 минут?

- Каждый день на тренировках мы отрабатываем очень много взаимодействий, в то же время сейчас каждый день команда старается расширять горизонты своих возможностей, над этим мы работаем. Мне приятно это замечать, я вижу позитивные тенденции в развитии нашей команды. Возвращаясь к матчу в субботу, мы очень хорошо и интенсивно сыграли первый тайм. К сожалению, второй тайм был более пассивным. В связи с этим мы планируем увеличивать время, когда команда играет в интенсивный, энергичный футбол. Но в то же время нужно варьировать высокий прессинг, прессинг в центре поля, также мы должны уметь защищаться низким блоком.