Шварц ответил на вопрос о борьбе «Динамо» за золотые медали

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Ростовом», отметил положительные качества команды и уклонился от прямого ответа на вопрос о борьбе за первое место.

- Как идет восстановление Игбуна, есть ли шанс его увидеть хотя бы в одном матче до конца года?

- По поводу игры в субботу, он точно не будет в составе, но он уже тренируется индивидуально, в ближайшее время планируем его присоединить к тренировкам команды.

- Есть мнение, что результаты после вашего прихода в «Динамо» произошли благодаря эмоциональному всплеску, который бывает после смены тренера. Считаете ли вы так же? В дальнейшем будет ли тяжелее добывать очки?

- Здесь много факторов такого результата, и хорошая подготовка команда изначальная. В то же время как тренируется команда на поле - это очень позитивный момент. Это все оказывает положительное влияние на общий фон команды и результаты. Все эти моменты в совокупности ускорят позитивные результаты, на которые мы надеемся дальше. Я впечатлен той работой, которую команда показывает в тренировках и матчах. Заметен характер, виден менталитет команды. По каждому конкретному футболисты могу сказать, что все вовлечены в тренировочный и подготовительный процесс. Это все оказывает положительное влияние. Подчеркну тот момент, который есть у каждого игрока, это горячее сердце, та энергия, которая идет изнутри и помогает команде. Каждый день, когда я просыпаюсь, когда встаю и вижу ребят на тренировках и теориях, это меня радует.

- Оценили ли вы перфоманс фанатов на немецком языке в дерби со «Спартаком»? впереди четыре матча, из них три с соседями по таблице. Есть какое-то ощущение - взять и побороться за чемпионство уже в этом сезоне?

- Я заметил перфоманс и после игры получил смс на телефон с фото. Мы полностью осознаем, на каком месте мы находимся, смотрим в таблицу. Но в то же время хочу сказать, что мы двигаемся от игры к игре, шаг за шагом. Нам нужно улучшать игру, показывать хороший результат. Хорошо, что у нас это удается в последних матчах. Нам удается двигаться вверх, а как получится, будем смотреть дальше.

- Почему вы так поздно начинаете делать замены по ходу матча?

- На самом деле нет определенного принципа, по которому мы проводим замены - раньше или позже. Как правило, во втором тайме мы принимаем решение, исходя из текущей ситуации матча. Это может быть гол или любое другое событие по ходу матча, и мы принимаем решение по замене.

- На второй тайм матча со «Спартаком» вы вышли чуть позже, как началась игра. Это ваша фишка?

- Я немного задержался в раздевалке. Ничего особенного.