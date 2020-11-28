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​Полоз: «Победу над «Динамо» не назову простой»

28 Ноября 2020, 22:28,

ФК "Ростов"

В шестнадцатом туре чемпионата России «Ростов» неожиданно крупно обыграл «Динамо» - 4:1. Главным героем вечера стал форвард ростовчан Дмитрий Полоз, который трижды расписался в воротах столичных гостей.

«Этой мой первый хет-трик в карьере. Не назову победу простой, до середины второго тайма было достаточно тяжело, мы вели со счетом 1:0», - приводятся слова Полоза на официальном сайте «Ростова».

Победа над «Динамо» позволила «Ростову» догнать «Спартак» по набранным очкам. Команда Доменико Тедеско свой матч шестнадцатого игрового дня Премьер-лиги проведёт в воскресенье.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Дмитрий Полоз
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