Первое поражение Шварца и хет-трик Полоза: «Ростов» разгромил «Динамо» в матче с тремя пенальти

Матч 16-го тура РПЛ прошёл в Ростове. Местный одноимённый клуб принимал «Динамо» и дважды бил пенальти.

Московское «Динамо» сейчас – чуть ли не самый опасный соперник в рамках РПЛ. На кураже от прибытия Сандро Шварца и обретения качественного состава «бело-голубые» выдают очень качественные игры, по сути, сметая всех. Да, «Спартак» в прошлом туре устоял, но только благодаря излишней активности Романа Зобнина, против родного «Динамо» носившегося без устали. И Александр Максименко выручал регулярно.

Фомин, Лесовой, Нжи, молодой Тюкавин. С каждой игрой они понимают друг друга всё лучше, атака «Динамо» становится всё опаснее. На стадии становления и «Ростов» Валерия Карпина. Новичков много, состав серьёзно перетасован и нестабильность – верный товарищ «жёлто-синих». Только вдумайтесь, последние восемь матчей команда Валерия Карпина чередует победы и поражения. Нарочно не придумаешь такое.

Сандро Шварц выставил очень мощно трио в центре: Моро, Каборе, Фомин, на острие появился Комличенко. «Ростов» ответил треугольником Жигович – Глебов – Ерёменко, которому пришлось больше работать на оборону. Хотя основная угроза приходила с левого края. Две подачи Скопинцева смотрелись отлично, но Шиманьски попал в сетку ворот с внешней стороны, а Николай Комличенко вообще сетку не потревожил.

Оборона «Ростова» своеобразно выключила главную угроза «Динамо». Роман Тугарев столкнулся с Дмитрием Скопинцевым и тот игру продолжить не сумел, отдав левый фланг Заурбеку Плиеву. Атака «Ростова» же вообще вела себя скромно. Особенно по меркам домашнего матча. Один удар Гиговича, опасно просвистевший над перекладиной, можно вспомнить за первые полчаса. Но вдруг случился гол: Терентьев ворвался в штрафную площадь и заработал пенальти в борьбе с Каборе, а Дмитрий Полоз точно пробил – 1:0.

После гола игра затихла. Только борьба, неинтересные атаки и замены. Проснулись футболисты в середине второго тайма, как говорится, от пенальти до пенальти. Роман Тугарев буквально по лицевой линии рвался к воротам с правого края, где был в итоге снёс хорватом Моро. Сергей Лапочкин вновь указал на «точку». А Дмитрий Полоз вновь пробил хладнокровно, с 11-метровой отметки отправив мяч под штангу – 2:0.

А уже спустя три минуты форвард «Ростова» праздновал хет-трик. Угловой завершился дальним ударом Данила Глебова, Антон Шунин отразил мяч перед собой, а Дмитрий Полоз не упустил свой шанс – 3:0.

За пять минут до финального свистка, добил расстроенных гостей Хорен Байрамян, замкнувший прострел Дениса Терентьева. Но последнее слово осталось за гостями, рефери вернул москвичам должок в виде одного пенальти, который реализовал Никола Моро - 4:1. «Динамо» даже интереснее смотрелось в первом тайме, но в итоге подопечные Сандро Шварца разгромлены, а немецкий тренер впервые проиграл в РПЛ. И сразу с треском. А вот Валерий Карпин и его команда благодаря этому успеху врываются на третью строчку, отодвигая «Спартак».

Иван Терентьев